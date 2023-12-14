Такого не было никогда: декабрь 2023 года вошел в историю из-за количества опасных явлений

Несмотря на то, что декабрь 2023 года еще не окончился, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что он уже вошел в историю. Дело в том, что первый зимний месяц в этот раз стал рекордным по числу опасных явлений.

По словам эксперта, обычно все природные катаклизмы приходятся на лето. Зимой, как правило, нет конвективных процессов, таких как грозы, сильный дождь и усиление ветра, которые часто приводят к страшным последствиям. Однако декабрь 2023 года смог по-настоящему удивить. За первые две недели во многих регионах страны выпало огромное количество осадков, а в некоторых городах наблюдался небывалый ранее мороз. Вильфанд подчеркнул, что декабрь уже стал историческим.

Напомним, что и конец ноября 2023 года поражал россиян погодой. Например, в Краснодарском крае и в Крыму прошел мегашторм, которого люди не видели много лет.

Ранее главный синоптик России предупредил россиян о погодных аномалиях.

Источник: mk.ru