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15:30, 31 октября 2023
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Такого не было 56 лет: синоптик рассказал об аномальном потеплении в Москве

Такого не было 56 лет: синоптик рассказал об аномальном потеплении в Москве

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Минувшей ночью температура воздуха в Москве составляла 8 градусов и соответствовала климатической норме мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Подобная ситуация была зафиксирована в 1967 году в ночь на 31 октября. Тогда столичные термометры показывали рекордные 10 градусов.

«В результате адвекции теплого воздуха атлантического происхождения минувшей ночью столбики термометров не опускались ниже плюс 7-8», — высказался эксперт.

По словам синоптика, ночь с 31 октября на 1 ноября также будет аномально теплой.

Ранее мы писали о том, что совсем скоро москвичей порадует бабье лето. Подробности смотрите в этой статье.

Редакция
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