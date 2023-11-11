Так хотела похудеть, что стала оранжевой: эксперимент любительницы овощей не удался

21-летняя Дена Рендалл из Эдинбурга решила сбросить несколько лишних килограммов и скорректировала рацион питания, основой которого стал ее любимый с детства корнеплод – морковь. Она решила, что будет есть сначала по три-четыре моркови в день, а затем увеличила количество этого овоща до 10 штук в сутки.

Помимо моркови, девушка ела и другие овощи, но в гораздо меньших количествах. Так, в ее ежедневном рационе было всего три болгарских перца и одна картофелина.

Позже Дена заметила, что окружающие стали на нее обращать излишнее внимание. Дело в том, что цвет кожи девушки был ярко-оранжевым. Кто-то предположил, что причиной таких изменений во внешности стал неудачный цвет тонального средства или болезнь.

Однако оказалось, что из-за злоупотребления морковью в организме Дены Рендалл накопилось много провитамина А, который окрасил ее лицо в оранжевый цвет. При этом все остальные части тела оранжевыми не стали, о чем сообщает Daily Mail.

Важно отметить, что большое количество моркови в рационе может привести к гипервитаминозу, поэтому врачи рекомендуют есть не больше трех-четырех корнеплодов в день.

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