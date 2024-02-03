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Опубликовано 03 февраля 2024, 14:00
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Свекольный сок может заменить жидкость для полоскания рта

Свекольный сок может заменить жидкость для полоскания рта

© Freepik

Свекольный сок может останавливать рост числа вредных бактерий в полости рта. К такому выводу пришли ученые из университета Западной Шотландии.

Как пояснили ученые, все благодаря соединению нитрат в составе свекольного сока.

В ходе исследования состояния полостей рта спортсменов, склонных к развитию заболеваний десен из-за высокого уровня потребления сахара, выяснилось, что однократное употребление свекольного сока на несколько часов повышает рН (кислотность) вырабатываемой слюны.

Содержащиеся в свекле вещества нейтрализуют воздействие углеводов на десны и зубы, а также подавляют в полости рта рост вредных бактерий, для которых сахар является питательной средой, говорится в статье, опубликованной в журнале PLOS One.

Ранее мы писали, что многие представительницы прекрасного пола мечтают худеть во сне. Эти мысли могут стать реальностью, если вечером отдавать предпочтение ромашковому чаю, кефиру и виноградному соку.

Источник фото:Freepik
Автор:Анита Саулите
Теги:
#овощи
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#здоровье
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