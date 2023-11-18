Сугробы в Москве вырастут до шести сантиметров: синоптик рассказал о погоде на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что высота снежного покрова в Москве к концу следующей недели составит 4-6 сантиметров. Согласно прогнозу, начиная со вторника, 21 ноября, южный циклон принесет в столицу порцию снегопадов.

При этом синоптик подчеркнул в своем Telegram-канале, что обычно формирование устойчивого снежного покрова в Москве приходится на период с 27 ноября по 2 декабря, высота должна составлять не менее 5 сантиметров. Такие выводы сделаны на основе многолетних наблюдений.

В этом году метеорологическая зима наступила с опозданием на четверо суток. Однако компенсацией за эту задержку станет преждевременное формирование снежного покрова, который появится на неделю раньше положенных сроков.

Ранее мы писали, что синоптик объявил о наступлении метеорологической зимы в Москве 17 ноября. По словам Тишковца, в столице начался устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону отрицательных значений.