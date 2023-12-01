Сугробы до 30 см в высоту: обильные снегопады обрушатся на Москву в воскресенье

В Москву пришла настоящая зима. Еще в конце ноября столицу накрыл снег, но, по мнению синоптиков, это был еще «разогрев». Настоящий снегопад ожидается уже в это воскресенье 3 декабря. Предполагается, что в этот день будет побит рекорд по осадкам.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в воскресенье в Москве за 12 часов выпадет 30% месячной нормы. Эксперт уверен, что сугробы будут такие, каких не видели уже 71 год в начале декабря - с 18 до 27-30 см в высоту.

Окрепнет и мороз. Если сейчас москвичи наслаждаются несильными холодами, то к выходных следует утеплиться, ведь на термометре будет отметка до минус 12 градусов. При этом из-за высокой влажности ощущаться мороз будет сильнее – примерно минус 15 градусов.

Ранее Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет головокружительный успех в декабре.

Источник: Telegram-канал Евгения Тишковеца.