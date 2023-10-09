Стюардесса рассказала россиянам, за какую реплику могут не пустить в самолет и аннулировать билет

Россиянам посоветовали, как реагировать на приветствие стюардесс, чтобы не лишиться места в самолете. Одна неправильно произнесенная реплика может лишить вас места.

Стюардесса Юлия Степанова рассказала, что бортпроводники внимательно оценивают каждого пассажира. Учитывается его состояние и то, как он отвечает на приветствие. Это позволяет выявить проблемных пассажиров.

Если он произнесет грубые слова, то в некоторых случаях билет могут аннулировать, сказала Степанова сайту BLITZ+.

«Это позволяет вовремя выявить агрессивных или нетрезвых пассажиров. Таким могут даже отказать в перелете», - сообщила она.

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