Страхи, которые испытывают мужчины при выборе подарка женщине на Новый год: способы их избежать

Период перед праздниками часто становится для многих мужчин временем стресса, связанного с выбором подарка для любимой. Психолог Наталья Маслова выделяет шесть основных мужских страхов в этот период. Один из них — продешевить с подарком, особенно на начальном этапе отношений, когда партнеры стремятся произвести впечатление. Маслова советует акцентировать внимание не на брендах, а на комфортном ценовом пороге.

Страх не угадать с трендами — еще одна опасность. Вместо того чтобы беспокоиться, психолог предлагает обратить внимание на многолетние предложения и классические подарки, которые всегда актуальны, такие как парфюм, аксессуары или билеты на театральные постановки.

По словам Масловой, подарок может стать «барометром» отношений, и реакция получателя может дать подсказку о том, насколько ценны для него сами отношения. Она предлагает тестировать варианты подарков в разговоре и считает, что подарок является тестом на взаимопонимание и симпатии.

Страх ошибиться с размером подарка связан с желанием оставить его в секрете, и здесь Маслова советует обсудить такие подарки с друзьями и близкими девушки. В случае страха «показаться скучным», психолог рекомендует придумать что-то оригинальное.

И последний страх — выбрать ненужный подарок. Маслова напоминает, что важен не сам подарок, а внимание и чувства, с которыми он вручается. Если что-то не угадано, старания и искренность часто перевешивают, и партнер оценит усилия в любом случае, пишет Life.ru.

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