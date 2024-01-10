Стоит ли ждать очень сильных морозов на Крещение: рассказал синоптик

Температура воздуха будет со значительным минусом на Крещение, однако традиционных, 30-градусных морозов ждать не стоит, заявил заместитель главы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «Москва 24».

В настоящий момент столица РФ находится во власти циклона. Но к выходным столбик термометра опустится до более низких значений. На нем можно будет увидеть до минус 17-22 градусов, отметил специалист. Что же касается Крещения, которое будет 19 января, то температура поднимется на пару градусов — до 10-15 градусов ниже нуля.

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