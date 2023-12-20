Стоит как квартира: для парка в Екатеринбурге закупили современный общественный туалет

В Екатеринбурге закупили общественный туалет для парка стоимостью как квартира. Он оборудован по последнему слову техники.

В туалете будут антивандальные унитазы и раковины, вытяжная вентиляция, светодиодные светильники, а также датчики движения. Для посетителей парка откроют четыре кабинки.

Туалет планируют запустить в 2024 году. Он будет работать в любое время года.

Стоимость туалета составила 5,6 млн рублей. Об этом сообщает E1.ru.

До запуска нового туалета в парке будут устанавливать мобильные комплексы на крупные мероприятия. Для ввода нового объекта в эксплуатацию необходимо провести центральное водоснабжение и канализацию.

Примечательно, что для посетителей туалет сделают бесплатным.

Ранее сообщалось, как часто надо делать уборку в санузле.