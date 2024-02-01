Стилист назвала вещи, которые удешевляют внешний вид женщин

Стилист Анна Скороходова назвала вещи, которые удешевляют внешний вид женщин. Об этом сообщает «Москва 24».

По мнению эксперта, образ девушки выглядит дешевым, если она носит устаревшие и некачественные аксессуары. Вот почему Анна советует вложить средства в изделие из натуральной кожи классической модели. Это, по словам стилиста, лучше, чем иметь множество изделий из текстиля.

Старомодная обувь также делает вид неряшливым. «Она является маркером, который может точно сказать о том, что девушка не до конца разбирается в этике стиля», — пояснила эксперт.

Также девушкам следует отказаться от платьев с «аляпистыми флористическими принтами». Как правило, такие акценты забирают все внимание на себя.

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