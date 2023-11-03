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04:00, 03 ноября 2023
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Стилист назвала самую модную обувь зимы

Стилист назвала самую модную обувь зимы

© freepik

Названы актуальные модели обуви на зиму. Об этом изданию «Metro Москва» рассказала стилист Алена Шоетова.

По словам эксперта, в новом сезоне следует обратить внимание на модели со свободным голенищем и немного вытянутым мыском. При этом Алена уточнила, что подошва должна быть массивной, но не тракторной, вышедшей из моды.

Также эксперт обратила внимание на высокие сапоги. Дело в том, что длина по середину колена позволит удлинить силуэт и будет выигрышно смотреться с платьями.

Кроме того, грядущей зимой будут популярны модели с животным принтом. «Если выбрали сапоги «под крокодила», то леопардовое пальто отменяется. Такой яркий акцент лучше будет смотреться один», — резюмировала стилист.

Ранее были названы 5 актуальных моделей перчаток для осени и зимы. Подробности смотрите в этой статье.

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