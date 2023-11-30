Старейшая из ныне живущих россиян раскрыла секрет долголетия: как живет 114-летняя пенсионерка

Жительнице Ярославской области Клавдии Гадючкиной исполнилось в этом году 114 лет, благодаря чему она стала старейшей из всех ныне живущих россиян. Пенсионерка пообщалась с журналистами и рассказала, как ей удается поддерживать здоровье и что она думает о своем возрасте.

Как призналась сама женщина, на самом деле годы берут свое: у нее сдают ноги, падает зрение, беспокоит давление. К врачам она не ходит, так как они сами приезжают к ней домой. О своем возрасте Клавдия говорить даже боится, так как в принципе она не думала, что сможет дожить до 114-ти лет.

Живет Гадючкина одна – всех своих близких она похоронила. А на вопрос о секрете долголетия отвечает просто – доброта.

«Человек я добрый, может, все из-за этого — столько живу. Думаю, что меня Бог наказал за грехи. Люди, с кем работала, все ушли, кто в 80, кто в 90 лет, а я осталась одна», - поделилась пенсионерка.

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Источник: 76.ru