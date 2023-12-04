Стало известно, почему люди видят призраков

Люди могут видеть призраков из-за склонности человеческого мозга находить человеческие фигуры и лица в плохо освещенных помещениях или неразборчивых фотографиях. Об этом заявил американский клинический психолог и профессор Университета Южного Иллинойса Стивен Хапп.

По его словам, это явление называется парейдолия. Так, например, кто-то видит лица или животных в облаках, а кто-то различает случайные формы и тени в темноте, которые выглядят как привидения.

«В этой вселенной всё ещё так много того, чего мы не понимаем, и приятно заполнять пустоту объяснениями», — приводит слова Хаппа Live Science.

Он добавил, что «сверхъестественные объяснения часто излагаются с уверенностью, даже когда нет фактических доказательств, и эта уверенность создает ложное ощущение реальной истины».

При этом все случаи встречи с привидением связаны с плохим освещением, эмоциональным возбуждением, непониманием того, как работают записывающие устройства, а также прежними убеждениями и личностными особенностями.

Ранее актриса Наталья Земцова рассказала, что верит в сверхъестественное. Звезда убеждена, что призраки существуют. Земцова призналась, что иногда «чувствует» рядом с собой присутствие духов.