Стало известно, когда в Москве наступит зима и вернется снег

Первый снег москвичи уже смогли увидеть в конце октября и даже насладиться пару дней легкими морозами. Однако начало ноября порадовало вернувшимся теплом. По прогнозам, понижения температур не стоит ожидать еще как минимум первую половину месяца, но зато потом зима придет окончательно.

По данным центра «Фобос», метеорологическая зима наступит в столице уже во 2-й половине ноября, что является довольно поздним сроком. Эксперты подчеркнули, что в этом году холода задерживаются на 1-2 недели.

Снег же стоит ожидать только к концу месяца. Ближе к декабрю Москву накроют осадки и морозы.

Но пока в ноябрьские праздники жители столицы могут отложить зимние куртки, ведь холодов не предвидится. Напротив, специалисты говорят об аномальном потеплении.

Источник: РИА Новости.