Стало известно, какой день на этой неделе окажется по-настоящему зимним в Москве

Стало известно, какой день на текущей неделе окажется по-настоящему зимним в столице России. Прогнозом поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, пятница 17 ноября будет самой холодной на неделе. В этот день погода покажет свой «зимний характер», обещает синоптик.

«В пятницу будет совсем зимний день с температурой ночью и под утро до -5 градусов», - сообщил Шувалов. Его слова приводит «Москва 24».

Днем столбики термометров также покажут отрицательную температуру: будет 1-3 градуса ниже нуля. Шувалов назвал пятницу самым холодным днем на неделе.

Еще во вторник температура днем будет положительной – 3-5 градуса. Со среды погода начнет меняться. Насчет выходных синоптик аккуратен с прогнозом и не исключает, что суббота выдастся холодной, а в воскресенье пойдет снег, температура окажется в пределах 0 - минус 2 градуса.

Ранее в Гидрометцентре объяснили, почему нельзя предсказать погоду зимой.