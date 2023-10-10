Список неожиданный: названы продукты, которые вызывают зависимость

Названы продукты, которые вызывают пищевую зависимость, об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на научный журнал EurekAlert.

Изучением занялась международная группа ученых из Испании, США и Бразилии. Их задачей было выявить продукты, которые могут вызвать зависимость сильнее, чем алкоголь или сигареты.

По мнению ученых, к таким продуктам прежде всего относятся те, которые содержат большое количество жиров и углеводов: шоколад, мороженое, хлебобулочные изделия и ультраобработанные продукты вроде фастфуда, чипсов и сухих завтраков.

Все дело в том, что большое количество жиров и углеводов влияет на человеческий мозг. Согласно выводам ученых, зависимость от еды у людей сравнима с привыканием к запрещенным веществам - несмотря на негативные последствия (ожирение, расстройства пищевого поведения, проблемы с желудком), человек все равно испытывает тягу к такой пище.

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