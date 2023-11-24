Спелые, сладкие: как выбрать хорошие мандарины и не разориться

Мандарины — один из главных символов новогоднего стола. Однако фрукты из Марокко подорожали как минимум на треть, а то и в 1,5 раза относительно прошлого года. Всему виной — плохой урожай. В качестве альтернативы в Россию привозят мандарины из Турции, Китая, а вскоре появятся и из Египта.

Генеральный директор компании «Айбарус» Максим Донцов пояснил, что сейчас на рынке присутствуют мандарины из Турции, Марокко и Китая. Чуть позже начнутся поставки из Египта и Пакистана.

На вкус и цвет фрукты из разных стран отличаются, даже если это один и тот же сорт. И цена не всегда показатель качества. Но есть одно правило — чем фрукт ярче, тем он слаще.

«Мандарин часто срывается в зеленом виде и, как банан, дозревает в камерах. Те фрукты, которые поспели на дереве, более сладкие. Но и зеленоватого цвета кожуры пугаться не стоит: это необязательно значит, что фрукт не дозрел», — цитирует эксперта «Фонтанка».

Марокканские мандарины оказались самого небольшого размера, с плотно прилегающей кожурой ярко-оранжевого цвета. Чистятся они сложно, вкус у фрукта кисло-сладкий.

Турецкие мандарины бывают двух сортов — сатцума и окитсу. Сатцума заметно крупнее марокканских «братьев», на вкус она чуть кислее. Окитсу — выделяется цветом, плоды обычно более бледных оттенков. Они достаточно кислые.

Китайские мандарины обычно продаются с ветками, на вкус они очень сочные.

Напомним, в России выросли цены на салат оливье.