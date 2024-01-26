Специалист рассказала, как защитить обувь зимой от реагентов и соли. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В зимний период в крупных городах по улицам невозможно пройти не наступив в лужу с реагентами. При этом, некоторая обувь не выдерживает такое количество химикатов и быстро покрывается пятнами.

По словам замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института кожевенно-обувной промышленности Тамары Назаровой, в зимний период стоит исключить ношение обуви из замши. Именно она наиболее остальных подвержена воздействию реагентов.

Кроме этого, чтобы защитить обувь с гладким покрытием, специалист порекомендовала воспользоваться гидрофобными спреями, которые отталкивают от поверхности влагу.

«На протяжении всей зимы нужно замшу и велюр тщательно очищать с помощью влажной тряпки и обрабатывать гидрофобными средствами. И тогда влага не будет накапливаться и задерживаться на поверхности обуви», — объяснила Назарова.

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