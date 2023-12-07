Советы родителям: как понять, что ребенок может взяться за оружие

Лучший психолог России Светлана Котова рассказала, как не воспитать агрессора, который возьмется за оружие. В новостях все чаще появляются истории о школьниках, которые хватаются за ружье, приходят в учебное заведение и ранят, а также убивают одноклассников и педагогов. Специалист дала несколько советов родителям, которые могут уберечь от проблем и опасностей в будущем. Об этом пишет E1.ru.

Как распознать, что ваш ребенок — агрессор

Когда ребенок становится агрессором, это часто видно без труда. Родители, игнорирующие сигналы, могут столкнуться с жалобами со стороны одноклассников, а иногда и от школы. Пренебрегать такими ситуациями — признак безответственности. Закрывать глаза на проблему ни к чему хорошему не приведет. Иногда родители утверждают: «Дома он ведет себя отлично, проблем нет», но в школе ребенок может проявлять себя по-другому.

Буллинг, как правило, коренится в глубоких эмоциональных травмах. Если ребенок направляет свою агрессию на окружающих, значит, внутри него эта агрессия накапливается. В таких случаях важно обратить внимание на воспитание в семье и ценности, которые передаются ребенку.

Советы для родителей агрессора

Родители должны осознать, что, не изменив свое отношение к подростку, они предварительно осуждают его на трудности в будущей жизни. Следует задаться вопросом, готовы ли они к тому, что подросток перенесет модель «давить других» во взрослую жизнь, что может привести к правонарушениям и другим негативным последствиям.

При подобных ситуациях неэффективно использование физического воздействия, угроз и шантажа. Эти методы лишь усиливают агрессию подростка. Родителям рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту, который поможет понять причины агрессивного поведения и найдет подход к ребенку, помогая ему преодолеть сложности.

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