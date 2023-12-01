Сапоги-копыта и «голые» балетки: составлен список самой модной обуви в мире

Так называемая «голая» (прозрачная) обувь стала самой популярной в уходящем 2023 году по версии платформы персональных рекомендаций Lyst, анализирующей запросы интернет-пользователей.

В частности, такие модели представлены в коллекциях брендов Loewe, The Row, Khaite, Bottega Veneta, Nensi Dojaka, Chanel и Stella McCartney.

При этом главным трендом стали сошедшие с подиумов сетчатые балетки Alaia, стоимость которых составляет около 850 долларов (примерно 76500 рублей). Их носили актрисы Дженнифер Лоуренс и София Ричи.

Также популярностью пользуются таби Maison Margiela в форме туфель Мэри Джейн. В пятерку лидеров также попали желто-оранжевые кроссовки Nike x Martine Rose Shox MR4 Mule и сандалии Birkenstock Arizona.

Необычная новинка — сапоги в виде женских ног от французского Дома моды Louis Vuitton стоимостью 2470 долларов (около 220 тысяч рублей).

Ранее мы писали, что журналистка Ксения Собчак посетила премьеру нового сериала «Кеша должен умереть», снятого ее мужем, режиссером Константином Богомоловым. Она решила не экономить на своем внешнем виде и появилась на ковровой дорожке в наряде модного дома Schiaparelli стоимостью 1,5 миллиона рублей.