НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
13:30, 28 октября 2023
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Сорвут жирный куш: астролог назвал счастливые знаки зодиака

Stable Diffusion

Stable Diffusion

© Stable Diffusion

Известный астролог Павел Глоба представил свой свежий прогноз, выделив знаки зодиака, которые смогут добиться успеха в конце октября.

Согласно прогнозу, перемены к лучшему начнутся с 28 октября. Львам поможет решительность и сосредоточенность на важные дела. Рекомендуется идти к своим целям смело и не поддаваться на провокации.

Ракам необходимо учитывать свои внутренние потребности и найти баланс в жизни. В общении с окружающими рекомендуется проявлять снисходительность. Не исключено, что окружающие люди способствуют личностному росту.

Глоба в эфире радиостанции «Ретро FM» посоветовал Скорпионам закончить незавершенные дела. По его словам, обратить внимание нужно на детали, именно они могут стать решающим фактором в выигрыше лотерейного билета.

Ранее мы писали, что астрологи предсказали страстный роман в ноябре одному знаку зодиака.

Источник фото:Stable Diffusion
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