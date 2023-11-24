Снегопады и транспортный коллапс: какая погода будет в Москве на выходных

В ближайшие выходные Москву накроет снегопад, поскольку к столице подходит западный атлантический циклон. Из-за метели ухудшится видимость на дорогах, рассказал руководитель Прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Температура воздуха достигнет -1…-8 градусов. Метели вызовут транспортный коллапс, поэтому водителям нужно приготовиться к плохой видимости на дорогах.

«В субботу температура воздуха повысится до одного — трех градусов мороза, а в воскресенье, наоборот, резко похолодает до минус восьми градусов. Ветер при этом будет два — четыре м/с», — цитирует синоптика News.ru.

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