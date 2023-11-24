09:00, 24 ноября 2023
1 мин.
Снегопады и транспортный коллапс: какая погода будет в Москве на выходных
© Stable Diffusion
В ближайшие выходные Москву накроет снегопад, поскольку к столице подходит западный атлантический циклон. Из-за метели ухудшится видимость на дорогах, рассказал руководитель Прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
Температура воздуха достигнет -1…-8 градусов. Метели вызовут транспортный коллапс, поэтому водителям нужно приготовиться к плохой видимости на дорогах.
«В субботу температура воздуха повысится до одного — трех градусов мороза, а в воскресенье, наоборот, резко похолодает до минус восьми градусов. Ветер при этом будет два — четыре м/с», — цитирует синоптика News.ru.
Напомним, ранее мы писали, какая погода установится на Новый год.