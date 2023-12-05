Снег таять не будет: высота сугробов в Москве достигла рекордных значений

Высота снега в столице РФ будет максимальной до конца недели. Для каждого дня, вплоть до воскресенья — 10 декабря, она будет рекордной. Таянье сугробов не ожидается, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Агентством городских новостей «Москва».

По словам специалиста, рекордная высота сугробов, возможно, будет наблюдаться не только в начале зимы, но вплоть до конца сезона. В ближайшие дни наблюдается аномально низкая температура, поэтому снег таять не будет. К тому же оттепель не прогнозируется, а солнца, для таяния снега, будет недостаточно, заключил Вильфанд.

Ранее погода продолжает бить рекорды в разных регионах России. Например, в Якутии установились 50-градусные морозы.