Скулит от невыносимых болей: волонтеры борются за жизнь 100-килограммового пса
© Сострадание НН» в соцсети «ВКонтакте»
На улицах Нижнего Новгорода нашли 100-килограммового бездомного пса. Животное забрали волонтеры приюта «Сострадание НН» и дали ему кличку Кругетс.
Собака породы метис поступила в приют по заявке на отлов. У пса выявили крайнюю степень ожирения и передали к ветеринарам в госпиталь. Большую часть дня здоровяк просто лежит и не может встать из-за сильной боль. Волонтеры обрабатывают ему пролежни.
«Кругетс практически не ходит. Он встает на лапы с невероятной болью, поэтому делает это очень редко, соответственно мочится и опорожняется Кругетс под себя. Пёс страдает, ночами воя и поскуливая от невыносимых болей», — рассказали в приюте.
Суставы и конечности пса терпят колоссальную нагрузку. Ему необходима рентгенография, но, чтобы ее провести, собаке нужно скинуть хотя бы 50 кг.
Напомним, тюлень из Калининградского зоопарка борется со стрессом рисованием картин.