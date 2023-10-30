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19:00, 30 октября 2023
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Скулит от невыносимых болей: волонтеры борются за жизнь 100-килограммового пса

Скулит от невыносимых болей: волонтеры борются за жизнь 100-килограммового пса

© Сострадание НН» в соцсети «ВКонтакте»

На улицах Нижнего Новгорода нашли 100-килограммового бездомного пса. Животное забрали волонтеры приюта «Сострадание НН» и дали ему кличку Кругетс.

Собака породы метис поступила в приют по заявке на отлов. У пса выявили крайнюю степень ожирения и передали к ветеринарам в госпиталь. Большую часть дня здоровяк просто лежит и не может встать из-за сильной боль. Волонтеры обрабатывают ему пролежни.

«Кругетс практически не ходит. Он встает на лапы с невероятной болью, поэтому делает это очень редко, соответственно мочится и опорожняется Кругетс под себя. Пёс страдает, ночами воя и поскуливая от невыносимых болей», — рассказали в приюте.

Суставы и конечности пса терпят колоссальную нагрузку. Ему необходима рентгенография, но, чтобы ее провести, собаке нужно скинуть хотя бы 50 кг.

Напомним, тюлень из Калининградского зоопарка борется со стрессом рисованием картин.

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