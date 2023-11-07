Синоптики рассказали о рекордном тепле в Москве

Москвичам рассказали о новом температурном рекорде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как выяснилось, ночь на 7 ноября стала самой теплой «за все время наблюдений за погодой в столице». Дело в том, что температура воздуха была 9 градусов.

По словам эксперта, до этого самая теплая ночь ноября была в 1954 году. Тогда термометры показывали 6 градусов.

Ранее стало известно, когда в Москве наступит зима и вернется снег. Подробности смотрите в этой статье.