Синоптики рассказали, когда в Москву вернется солнечная погода. Об этом порталу «Москва 24» сообщил заместитель начальника ситуационного Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам эксперта, солнечная погода вернется в столицу в первые выходные ноября. Почти всю неделю город будет находиться под влиянием теплого атмосферного фронта.

31 октября дневная температура будет 6-9 градусов. 1 ноября столбики термометров покажут в пределах 9-11 градусов. «Ночные температуры в эти дни будут положительными», — уточнил Анатолий.

С четверга в Москве немного похолодает. Ночью 2 ноября температура упадет до 2 градусов; днем воздух прогреется до 6-9.

«К выходным давление вырастет, появится солнце и будет хорошая погода», — сообщил синоптик.

В субботу днем температура будет составлять 6 градусов, в воскресенье — 11.

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