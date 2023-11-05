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12:30, 05 ноября 2023
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Синоптики предупредили о сильном порывистом ветре в Москве

Синоптики предупредили о сильном порывистом ветре в Москве

© Freepik

Жителей Москвы и области призвали 5 ноября не выходить из дома без необходимости из-за сильного ветра, порывы которого достигают 17 метров в секунду.

При нахождении на улице не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили, говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в столице 5 ноября ожидаются облачная погода и небольшой дождь. При этом температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 7 градусов, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погодные аномалии ожидаются весь ноябрь. Температура воздуха будет значительно выше месячной нормы.

Источник фото:Freepik
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