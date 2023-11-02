Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании после рекордного тепла

После рекордного тепла на Москву надвигается непогода. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, 2 ноября в столице пройдут дожди. В дневное время суток температура воздуха будет составлять 9 градусов, в вечернее — ожидается похолодание до -1. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Сообщается, что подобные перепады температуры являются типичными для осени.

Ранее стало известно, когда в Москве наступит зима и вернется снег. Подробности смотрите в этой статье.