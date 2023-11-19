Синоптики: морозная и сухая погода накроет Москву 19 ноября

19 ноября в Москве ожидается пасмурная и сухая погода. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Температура воздуха в столице составит -4…-6 градусов. В Подмосковье ожидается -6…-8 градусов.

Ветер подует южный со скоростью 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 55 процентов.

Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде на неделе с 20 ноября. Согласно прогнозу, начиная со вторника, 21 ноября, южный циклон принесет в столицу порцию снегопадов.