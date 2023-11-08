Синоптик рассказал, ждать ли москвичам на этой неделе заморозков. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

По информации источника, на неделе с 6 ноября не стоит ожидать заморозков: в столице прогнозируется теплая погода. Александр отметил, что в эти дни столбики термометров поднимутся до 8 градусов, превысив климатическую норму.

При этом синоптик сообщил, что в конце недели в Москву придут сильные осадки в виде ливней.

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