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14:00, 08 ноября 2023
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Синоптик рассказал, ждать ли москвичам на этой неделе заморозков

Синоптик рассказал, ждать ли москвичам на этой неделе заморозков

© freepik

Синоптик рассказал, ждать ли москвичам на этой неделе заморозков. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

По информации источника, на неделе с 6 ноября не стоит ожидать заморозков: в столице прогнозируется теплая погода. Александр отметил, что в эти дни столбики термометров поднимутся до 8 градусов, превысив климатическую норму.

При этом синоптик сообщил, что в конце недели в Москву придут сильные осадки в виде ливней.

Ранее в Гидрометцентре объяснили, почему нельзя предсказать погоду зимой. Подробности смотрите в этой статье.

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