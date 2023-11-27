Синоптик рассказал, сколько еще продлится «шторм века». Об этом сообщает издание E1.ru.

В России уже несколько дней бушует непогода. Шторм обрушился на побережье Крыма, затем добрался до Сочи и Краснодарского края. Этой ночью стихия накрыла Москву: в столице был сильный снегопад.

По словам синоптика Романа Вильфанда, в Крыму и в Сочи непогода будет держаться еще два дня. «Еще два дня будет тревожная ситуация. Не такие ураганные ветры, но ветровой поток будет заметный», — пояснил эксперт.

Также Роман сообщил, что причины непогоды на юге России и в Москве разные. В столицу осадки пришли с юго-запада: из Средиземноморья через Черноземье. Циклон принес в Москву сильный ветер и осадки.

Ранее мы писали о том, что Москву накроет ледяным дождем 27 ноября. Подробности смотрите в этой статье.