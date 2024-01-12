Синоптик рассказал об аномальной погоде на Старый Новый год. Об этом сообщает издание mk.ru.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичей ждут «жгучие морозы» в ночь на Старый Новый год. В это время в столице будет до минус 25. Примечательно, что на следующей неделе в Москве потеплеет: температура вернется в рамки климатической нормы.

«Усиление холода будет сопровождаться сменой западного ветра на северный с порывами до штормовых 13-18 метров в секунду», — высказался эксперт.

Также Евгений предупредил, что в столице будут сильные снегопады. На дорогах ожидаются снежные заносы. Вот почему в это время рекомендуется воспользоваться метро. По словам синоптика, на город надвигается арктическое вторжение.

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