Синоптик рассказал о предстоящей оттепели в Москве

Синоптик Михаил Леус рассказал, что к выходным в Москву придет оттепель.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 23 ноября в Москве выпадет снег, который образует снежный покров. Однако уже в выходные погода поменяется.

«В предстоящие выходные, в субботу, в Москву придет оттепель, температура будет в пределах 0, -2 градусов», - рассказал он.

Леус добавил, что в начале следующей недели осадки в столичном регионе возобновятся.

«В понедельник тоже будет погода с температурой ближе к нулю днем и с осадками в виде снега и мокрого снега», - рассказал синоптик.

Ранее мы писали о том, что минувшая ночь с 21 на 22 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени.