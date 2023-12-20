Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся снегопады

Синоптик Александр Шувалов рассказал, когда в Москву вернутся снегопады. Об этом сообщает News.ru.

Руководитель прогностического центра «Метео» заявил, что к концу недели температура воздуха начнет снижаться. 24 декабря в Москве будет -6 градусов.

По предварительным данным, в субботу ожидается сильный снегопад. Также Шувалов отметил, что всю неделю в столице будет идти падение давления. Это «может отразиться на самочувствии горожан».

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