Опубликовано 19 января 2024, 14:00
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Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло
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Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на высказывание руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова.
Синоптик сообщил, что в предстоящие выходные температура воздуха сохранится в пределах 8-13 градусов мороза. Однако на следующей неделе ожидается потепление. Уже 24 января в Москве будет 1 градус тепла.
«Погода в выходные дни в Москве будет умеренно холодной, без экстремальных снегопадов и сильных порывов ветра. Будет преимущественно облачно», — резюмировал Александр.
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Автор:Мария Белова