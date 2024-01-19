НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
Опубликовано 19 января 2024, 14:00
1 мин.

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

© Stable Diffusion

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на высказывание руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова.

Синоптик сообщил, что в предстоящие выходные температура воздуха сохранится в пределах 8-13 градусов мороза. Однако на следующей неделе ожидается потепление. Уже 24 января в Москве будет 1 градус тепла.

«Погода в выходные дни в Москве будет умеренно холодной, без экстремальных снегопадов и сильных порывов ветра. Будет преимущественно облачно», — резюмировал Александр.

Ранее астролог рассказала, когда стоит убирать новогоднюю ель. Подробности смотрите в этой статье.

Автор:Мария Белова
Теги:
#новости
,
#погода
Редакция
RSS

strasti.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.