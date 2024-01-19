Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на высказывание руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова.

Синоптик сообщил, что в предстоящие выходные температура воздуха сохранится в пределах 8-13 градусов мороза. Однако на следующей неделе ожидается потепление. Уже 24 января в Москве будет 1 градус тепла.

«Погода в выходные дни в Москве будет умеренно холодной, без экстремальных снегопадов и сильных порывов ветра. Будет преимущественно облачно», — резюмировал Александр.

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