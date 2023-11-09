Синоптик рассказал, когда в Москву вернется снег, об этом сообщает сайт «Говорит Москва».

Сейчас в Москве средняя дневная температура составляет +6-8 градусов по Цельсию. По словам руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова в середине ноября в Москву и область вернутся холода.

«С воскресенья у нас приближение ярко выраженного циклона с Карпат и Балкан. Давление в Москве сильно понизится до 732 мм ртутного столба. Будут дожди, ветер, дожди продолжатся и в понедельник», — рассказал он.

По словам Шувалова, уже 14 ноября столбики термометра покажут отрицательную температуру, тогда же выпадет снег. К 17 ноября ночью будет -5 градусов.

Ранее мы писали о том, что синоптики рассказали о рекордном потеплении в Москве.