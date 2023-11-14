04:00, 14 ноября 2023
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Синоптик рассказал, когда в Москву придет зима
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Синоптик рассказал, когда в Москву придет зима. Об этом сообщает издание aif.ru со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос».
Синоптик Евгений Тишковец заявил, что с 16 ноября погода начнет меняться. С этого дня москвичам стоит готовиться к зимним холодам.
«17 ноября произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. Наступит зима», — высказался эксперт.
Синоптик обратил внимание на то, что в связи с заморозками на дорогах ожидается гололедица. Вот почему он призвал автолюбителей сменить шины на зимний вариант.
Ранее мы писали о том, что на Москву за сутки обрушилась треть месячной нормы осадков. Подробности смотрите в этой статье.