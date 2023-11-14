Синоптик рассказал, когда в Москву придет зима. Об этом сообщает издание aif.ru со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос».

Синоптик Евгений Тишковец заявил, что с 16 ноября погода начнет меняться. С этого дня москвичам стоит готовиться к зимним холодам.

«17 ноября произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. Наступит зима», — высказался эксперт.

Синоптик обратил внимание на то, что в связи с заморозками на дорогах ожидается гололедица. Вот почему он призвал автолюбителей сменить шины на зимний вариант.

Ранее мы писали о том, что на Москву за сутки обрушилась треть месячной нормы осадков. Подробности смотрите в этой статье.