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10:00, 10 ноября 2023
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Синоптик рассказал, когда в Москву придет зима

Синоптик рассказал, когда в Москву придет зима

© freepik

Синоптик рассказал, когда в Москву придет зима. Об этом изданию ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, с 13 ноября в столице начнется понижение температуры, и показатели будут приближаться к нулевой отметке. Если такая погода задержится на 15 дней, то можно говорить о наступлении зимнего режима.

Также Роман отметил, что за последние 30 лет в Москве уменьшилась продолжительность зимнего периода.

Ранее синоптик рассказал, ждать ли москвичам на этой неделе снег. Подробности смотрите здесь.

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