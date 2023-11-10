Синоптик рассказал, когда в Москву придет зима. Об этом изданию ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, с 13 ноября в столице начнется понижение температуры, и показатели будут приближаться к нулевой отметке. Если такая погода задержится на 15 дней, то можно говорить о наступлении зимнего режима.

Также Роман отметил, что за последние 30 лет в Москве уменьшилась продолжительность зимнего периода.

Ранее синоптик рассказал, ждать ли москвичам на этой неделе снег. Подробности смотрите здесь.