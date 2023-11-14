Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России.

Синоптик Роман Вильфанд сообщил, что в конце этой недели Москва покроется снегом. Покров будет небольшим: его высота не достигнет и трех см. При этом эксперт предупредил, что о таянии снега говорить не приходится.

«Произойдет охлаждение подстилающей поверхности, и снег, который выпадет, уже не растает быстро», — пояснил синоптик.

По предварительным прогнозам, снег выпадет и на следующей неделе. Существует вероятность формирования снежного покрова.

«Нельзя уверенно говорить, что он сформируется окончательно, потому что периоды оттепели, конечно, еще не исключены», — резюмировал эксперт.

Ранее мы писали о том, что на Москву за сутки обрушилась треть месячной нормы осадков.