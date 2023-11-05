Синоптик предупредил об изменениях погоды в Москве с 6 по 12 ноября

Синоптик Роман Вильфанд предупредил об изменениях погоды в Москве с 6 по 12 ноября. По словам научного руководителя Гидрометцентра, температура в Москве и области в эти дни будет выше нормы на 3-4 градуса и достигнет +10 градусов. Об этом он рассказал порталу News.ru.

К концу недели тепло будет уходить из региона, уже в субботу столбики термометра опустятся до +6 градусов днем.

«Ночные часы будут близки к нулевой отметке — от −1 до +3 градусов, а дневные — от +1 до +6 градусов. При этом ожидаются осадки в виде дождей», — рассказал специалист.

Обильные осадки пройдут на всей неделе. При этом Вильфанд отметил, что в воскресенье, 5 ноября, температура воздуха в столичном регионе может побить рекорд четырехлетней давности и достичь показателей 13–15 градусов тепла.

Ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о сильном порывистом ветре в Москве.