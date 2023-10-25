Синоптик предупредил о температуре ниже нормы в Москве: когда ждать морозов

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что уже совсем скоро температура в Москве сильно опустится. Жителей столицы ждут первые морозы, и минусовые температуры будут наблюдаться уже ночью 25 октября.

По мнению синоптика, конец второго месяца осени будет богат на дожди, снег и температурные скачки. Ближайшие дни будут аномально холодные для этого времени года – показатели температуры будут на четыре-пять градусов ниже нормы.

«25 октября давление повысится, а облаков в небе станет меньше. Ночная температура опустится до минус пяти градусов по области и до минус трех в Москве. Дневная температура же составит ноль градусов», - отметил эксперт.

Снег же москвичам стоит ждать уже 27 октября. Предположительно, утром в субботу будет наблюдаться снежный покров.

Ранее стало известно, стоит ли ждать тепла в Москве на ноябрьские праздники.

Источник: News.ru.