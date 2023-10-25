Синоптик предупредил о температуре ниже нормы в Москве: когда ждать морозов
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Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что уже совсем скоро температура в Москве сильно опустится. Жителей столицы ждут первые морозы, и минусовые температуры будут наблюдаться уже ночью 25 октября.
По мнению синоптика, конец второго месяца осени будет богат на дожди, снег и температурные скачки. Ближайшие дни будут аномально холодные для этого времени года – показатели температуры будут на четыре-пять градусов ниже нормы.
«25 октября давление повысится, а облаков в небе станет меньше. Ночная температура опустится до минус пяти градусов по области и до минус трех в Москве. Дневная температура же составит ноль градусов», - отметил эксперт.
Снег же москвичам стоит ждать уже 27 октября. Предположительно, утром в субботу будет наблюдаться снежный покров.
Ранее стало известно, стоит ли ждать тепла в Москве на ноябрьские праздники.
Источник: News.ru.