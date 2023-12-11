Синоптик предупредил москвичей о рекордном количестве осадков на неделе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на высказывание специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Синоптик заявил, что с 15 декабря Москву накроет сильный снегопад: в столице ожидается около 40% месячной нормы осадков. При этом он отметил, что аномальные морозы отступят, и температура воздуха вернется к нормальным значениям.

«Особенно ненастной будет пятница, когда средиземноморский циклон принесет в Москву до 19-24 мм осадков или около 40% от всего месячного объема», — высказался эксперт.

По словам Евгения, грядущий снегопад станет сильнейшим за последние 57 лет. Тишковец предположил, что 15 декабря будет установлен суточный рекорд за всю историю наблюдений.

Ранее главный синоптик страны предупредил россиян о погодных аномалиях. Подробности смотрите в этой статье.