Синоптик предупредил москвичей о погодных изменениях в эту субботу

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с РИА Новости, какая погода ожидается в Москве в субботу. По словам синоптика, жители и гости столицы столкнутся со слабым снегом и температурой до 6 градусов мороза.

Так, 2 декабря погоду будет формировать гребень антициклона с юга. Эксперт предсказал облачность с неустойчивыми прояснениями погоды.

«В Москве минус 4-6 градусов, а в Подмосковье от минус 3 до 8 градусов», – отметил Михаил Леус.

Как утверждает синоптик, в субботу будет дуть слабый юго-западный ветер, скорость которого составит от 1 до 6 метров в секунду. При этом атмосферное давление расти не будет – к вечеру оно достигнет 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, 2 декабря в столице ожидается до -7°С, гололедица и небольшой снег.

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