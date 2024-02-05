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Опубликовано 05 февраля 2024, 11:00
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Синоптик предупредил москвичей о наступлении январских морозов

Синоптик предупредил москвичей о наступлении январских морозов

© freepik

Синоптик предупредил москвичей о наступлении январских морозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высказывание научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Эксперт заявил, что в Москву возвращаются морозы. Если 5 февраля в столице будет мартовская погода, то со среды она «сменится на январскую». Температура воздуха опустится до -11 градусов мороза. Местами похолодает до -18. Примечательно, что с каждым днем температура будет продолжать опускаться.

«Ночные температуры в пятницу и субботу будут очень низкими, около 15-20 градусов ниже нуля. Субботний день будет еще холодным, около 6-11 градусов ниже нуля», — резюмировал синоптик.

Ранее мы писали о том, что в России сурок Сергей предсказал раннюю весну. Подробности смотрите в этой статье.

Автор:Мария Белова
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