Синоптик предсказал россиянам «супертеплую» погоду в конце ноября

Главный синоптик страны Роман Вильфанд ответил, какую погоду ждать россиянам в последние выходные ноября. Так, эксперт утверждает, что в столице сильный снегопад и морозы закончатся, а на смену им придет относительно теплая погода.

«Вот сегодня еще будет снег и в воскресенье, и в субботу тоже небольшой снег, а температура повысится, потому что изменилось направление движения воздушных масс», – передал синоптик Kp.ru.

Так, в выходные воздух в Москве может прогреться до 1-3 градусов мороза. Однако жители и гости столицы особого потепления не заметят из-за сильного ветра и высокой влажности.

А вот на Юге европейской части России складывается довольно сложная ситуация. По словам Вильфанда, в Крыму ожидаются обильные осадки в виде снега с дождем и ветер до 30 метров в секунду.

В Краснодарском крае ветер будет послабее, но в регионе выпадут обильные осадки, а температура воздуха ожидается примерно на 7 градусов выше нормы.

Жителей Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, а также Алтайского края порадует «супертеплая» погода. Воздух прогреется на 10 градусов выше климатической нормы. Кроме того, потепление ожидается на Чукотке.

На Урале будет относительно привычная для конца ноября температура. Местами воздух прогреется на 3-4 градуса выше нормы, однако со вторника в регионе станет еще теплее.

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