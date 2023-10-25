Синоптик предсказал 10 сантиметров снега в Москве до конца октября

На последней неделе октября в Москве начнутся снегопады. Уже в субботу 28 октября снежный покров достигнет 5-10 сантиметров.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погода на этой неделе окажется неустойчивой: скачки температуры начнутся со среды 25 октября.

С пятницы начнется формирование первого снежного покрова. Он будет временным. Но в субботу в Москве выпадет до 10 сантиметров снега. Местами пройдут ледяные дожди, сообщает aif.ru. В воскресенье потеплеет, и выпавший снег будет таять.

Ранее сообщалось о том, какая погода ожидается в разных регионах России в ноябре. Так, на юге температура воздуха составит 8-10 градусов, в Краснодарском крае будет еще теплее.