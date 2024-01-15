Синоптик пообещал москвичам мягкую и снежную зимнюю погоду

С 15 января в Москве начнется сильный снегопад. За всю неделю выпадет около 30-40% от месячной нормы осадков. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе с агентством РИА Новости.

«В Москве в общей сложности за неделю выпадет 17-22 миллиметров осадков, или до 30-40% от месячной нормы, а снежный покров подрастет на 5-8 сантиметров», – передает эксперт.

Евгений Тишковец отметил, что москвичей ждет мягкая и снежная зимняя погода.

Ранее в Московском зоопарке показали кормление панды Катюши. На видео панда мнет лапами живот матери.

«Идиллия кормящей мамы и младенца», «Мамочке уже не легко с такой крохой», – отмечают пользователи Сети.