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03:00, 15 января 2024
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Синоптик пообещал москвичам мягкую и снежную зимнюю погоду

Синоптик пообещал москвичам мягкую и снежную зимнюю погоду

© Stable Diffusion

С 15 января в Москве начнется сильный снегопад. За всю неделю выпадет около 30-40% от месячной нормы осадков. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе с агентством РИА Новости.

«В Москве в общей сложности за неделю выпадет 17-22 миллиметров осадков, или до 30-40% от месячной нормы, а снежный покров подрастет на 5-8 сантиметров», – передает эксперт.

Евгений Тишковец отметил, что москвичей ждет мягкая и снежная зимняя погода.

Ранее в Московском зоопарке показали кормление панды Катюши. На видео панда мнет лапами живот матери.

«Идиллия кормящей мамы и младенца», «Мамочке уже не легко с такой крохой», – отмечают пользователи Сети.

Автор:Екатерина Нако
Теги:
#погода
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#прогноз
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#снег
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