На следующей неделе в столицу придет «очень мягкая зима»: синоптик

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в столицу придет «очень мягкая зима». Температура воздуха составит 5 градусов мороза с осадками в виде снега и мокрого снега. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

Погода начнет меняться уже 24 декабря. Так, произойдет небольшое понижение температуры, но столбики термометра все равно будут показывать значения выше нормы на 2-4 градуса.

«Вся следующая неделя – очень мягкая зима. Ночные температуры в диапазоне -5…-3 градусов, а днем – -3…0 градусов», – передает синоптик.

Эксперт отмечает, что температура в воскресенье понизится до -3…-1 градуса, а по области – до -5 градусов. При этом, по словам Вильфанда, осадки в виде мокрого снега очень важны, так как их отсутствие вызвало бы сильную гололедицу.

«Снег существенно улучшит эту ситуацию, будет не так скользко», – добавил специалист.

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