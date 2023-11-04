Синоптик назвал сроки возвращения типичной для ноября погоды в Москву

На следующей неделе погода в Москве вернется к ноябрьским значениям. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что в Москву начнут поступать воздушные массы с юго-запада и запада. Они сменят теплые воздушные потоки, определяющие погоду в эти выходные.

7 ноября ночью в столице ожидается +4…+9 градусов ночью, днем потеплеет до +11 градусов, временами дождь. 8 ноября температура воздуха установится в пределах +4…+9 градусов, также пройдет небольшой дождь. В четверг, 9 ноября, ночью ожидается +1…+6 градусов, днем — +4…+9 градусов.

В последующие дни температурный фон будет приближен к нормальной для ноября погоде, но он прогнозируется выше нормы примерно на 2 градуса.

«Но уже приемлемая для ноября погода. Ночные температуры -1…+4, днем +1…+6. Среднесуточная температура будет около 2-3 градусов», — цитирует синоптика «Интерфакс».

Ранее мы писали о том, что аномальное тепло придет в Москву на выходных.